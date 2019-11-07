Akşener'den Şahiner'e geçmiş olsun ziyareti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili, "İnşallah Türkiye'nin hayrına olur. Hayrına sonuçlar çıkacak bir görüşme olur. İYİ Parti olarak dikkatle takip ediyoruz." dedi.

Akşener, trafik kazasında hayatını kaybeden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın cenaze töreninin ardından, kalp ameliyatı olan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şahiner'in Cevheri Mahallesi'ndeki evinde gerçekleştirilen ziyarette Akşener, Şahiner'e geçirdiği ameliyat nedeniyle geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Akşener, ziyarette gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan; Bizde basından sizin gibi takip ettik, dün akşam saat 11.00 civarında Trump ile telefon görüşmesi yapıldığı ve ayın 13'ünde de gideceğini söyledi. İnşallah Türkiye'nin hayrına olur. Hayrına sonuçlar çıkacak bir görüşme olur. İyi Parti olarak dikkatle takip ediyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz" açıklamasında bulundu.

Akşener'e ziyaretinde TBMM Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kayseri Milletvekili Dursun Aras, Muğla Milletvekili Metin Ergün, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Ankara Milletvekili Şenol Dağ, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Sungurlu İlçe Başkanı Fazlı Koçak ve parti mensupları katıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2019, 16:34