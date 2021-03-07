Başından vurulmuş halde bulundu

SUNGURLU HABER MERKEZİ/CAHİT EMRALİ

Sungurlu’ ya bağlı İnegazili köyü girişinde araç içerisinde başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Meydana gelen olayda araç içerisinde bulunan bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Jandarma ve 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgilere göre Cumartesi günü öğlen saatlerinde İnegazili köyü girişinde duran bir aracın içerisinde şoför koltuğunda bir kişinin hareketsiz vaziyette ve kafasında kan olduğunu gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde şahsın kafasından vurulmuş halde olduğu anlaşıldı. Olay yeri İnceleme Ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk inceleme neticesinde İbrahim Ç. isimli şahsın kafasına silahla ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.