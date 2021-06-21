Başkan Şahiner,  Babalar Gününü kutladı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, aziz şehitlerin emaneti olan anne ve babalarını özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Anneler Gününde annelerin gününü kutlayan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, dünde Babalar Gününü kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce şehit babalarını ziyaret etti. Başkan Şahiner'in selamlarını ve hürmetlerini ileten Sarıyüce; “Aziz şehitlerimizin cefakar ve fedakâr anne ve babalarının haklarını ödeyemeyiz. Bizleri de bir evladınız olarak görmeniz bizi çok mutlu eder. Her zaman yanınızda ve emrinizdeyiz. Belediye başkanımız da çok selamlarını ve hürmetlerini iletti. Babalar Gününüzü kutladı. Ne zaman isterseniz bize ulaşmaktan çekinmeyin” dedi.