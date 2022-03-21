Başkan Şahiner’e önce ceza sonra beraat 

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in ‘zimmet’ iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Başkan Şahiner’e önce ceza sonra beraat 

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in ‘zimmet’ iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada mahkeme zimmet değil görevi kötüye kullanmaktan Şahiner’i 3 ay 3 gün hapis cezasına çarptırırken cezayı 4 bin 650 TL adli para cezasına çevirerek Başkan Şahiner’in beratına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Başkan Şahiner’in 47 gün süre ile cezanın infazından sonra işlemek üzere TCK'nın 53/1-a maddesinde sayılan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi.
 

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