Başkan Şahiner’e önce ceza sonra beraat 

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in ‘zimmet’ iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada mahkeme zimmet değil görevi kötüye kullanmaktan Şahiner’i 3 ay 3 gün hapis cezasına çarptırırken cezayı 4 bin 650 TL adli para cezasına çevirerek Başkan Şahiner’in beratına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Başkan Şahiner’in 47 gün süre ile cezanın infazından sonra işlemek üzere TCK'nın 53/1-a maddesinde sayılan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi.

