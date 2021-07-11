Bayramda Onur Akın konseri

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, normalleşme sürecinin başlamasıyla özlemini çektiğimiz ve söz verdiği etkinliklere start verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı'nda konser etkinliğini duyuran Başkan Şahiner, "Canım Sungurlum hasret bitiyor. Pandemi nedeni ile birbirimizden çok uzak kalmıştık. Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte kaldığımız yerden etkinliklerimizi başlatıyoruz. Bayramın 2. günü kimseye söz vermeyin” dedi.

Bayramın 2. günü Sungurlu Kentpark’ta saat 20.00’da gerçekleştirilecek konserde Onur Akın sahne alacak. Ayrıca programda halk oyunları gösterileri ile çocuklara yönelik eğlencelerde yapılacak.