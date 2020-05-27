Bir köyde karantina kaldırıldı!

FATİH BATTAR

5 Mayıs'tan bu yana Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olan Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde karantina uygulaması bu gece itibariyle sona erdi.

İlçe Hıfzıssıha Kurulu 5 Mayıs'ta karantinaya alınan ve 19 Mayıs'ta da karantina süresi uzatılan Kula köyünde karantina uygulamasının bu gece 00.00 itibariyle sona erdiğini açıkladı. Çorum'da karantina uygulaması devam eden köy sayısı 2'ye düştü. Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Yeşilköy köyünde karantina uygulaması devam ediyor. Bu köylere giriş-çıkışlar kolluk kuvvetlerince sağlanıyor.