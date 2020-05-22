“Bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz"

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

'Milletçe güzelliklerin, iyiliklerin, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulup yerini barışa bıraktığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.' diyen Şahiner; tüm Çorum halkının bayramını kutlayarak; "Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilçemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı en içten duygularla kutlarım" dedi

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 16:29