Boruya sıkışan yavru kedi için seferber oldular

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boruya sıkışan yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

İlçede Yavuz Selim İlkokulunun bahçesindeki gider borusundan bir yavru kedi sesi geldiği ihbarını alan ekipler, hemen olay yerine gitti.

İhbarın ardından İtfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yavru kediyi kurtarmak için harekete geçti. Olay yerine giden Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, kedi yavrusu kurtulana kadar olay yerinde bekledi. İhbarı yapan Seval Köylü ve Fatma Nur Arslan ise kedinin kurtulduğunu görünce Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce’ye ve ekiplere teşekkür ettiler.

Yavru kediyi sahiplenen Fatma Nur Arslan; "Sabah saat 09:00’dan itibaren buradayız. Çok uğraştık ama çıkaramadık. Sanırım ürkmüştü ve çıkmayı reddetti. Çok şükür sağ salim çıkardınız, çok teşekkür ederiz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 20:16