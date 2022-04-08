Bu kez şehir geçişine kuruluyor

Sungurlu-Çorum yoluna Ortalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) kurulmasının ardından şimdide şehir geçişine (EDS) Ortalama Hız Tespit Sistemi kuruluyor.

Teknik çalışmaların devam ettiği, kısa bir süre sonra tamamlanarak devreye gireceği öğrenildi.

Sungurlu’ya kısa bir süre önce, Sungurlu‘nun çıkışından Çorum’un girişine kadar 61 bin 197 metrede Ortalama Hız Tespit Sistemi kurulmuştu. Kurulan sistemin şehir içini kapsamaması nedeniyle, en çok kazaların şehir geçişleri ve kavşaklarda olduğunu söyleyen vatandaşlar tepkilerini dile getirmişlerdi.

Edindiğimiz bilgilere göre Savaşlar Un Fabrikası ile Larton Kağıt Fabrikası arası, yaklaşık 6 kilometrelik yolu kapsayacak şekilde kurulacak olan EDS ile otomobillerin hız sınırı 82, minibüs, otobüs, kamyon ve kamyonetler içinse 70 km olacak.

EDS sisteminin tabelaları yol kenarlarına dikildi. Sistemin teknik çalışmaların devam ettiği, kısa bir süre sonra tamamlanacağı öğrenildi.