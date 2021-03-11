Bulduğu 500 doları 3 ay sonra sahibine ulaştırdı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde duyarlı bir vatandaş yerde bulduğu parayı sahibine ulaştırdı.

Ankara-Samsun Caddesi Terminal kavşağı yolu üzerindeki bir işyerinde çalışan Salih Aktepeli, yerde bulduğu 500 doları Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Sungurlu’da insanlık ölmemiş dedirten olayda Salih Aktepeli isimli vatandaş, “Terminal kavşağı üzerinde bir iş yerinde bulduğum paranın sahibine ulaşamadığım için bulduğum parayı Zabıta Müdürlüğüne giderek teslim ettim. Parayı bulduğum iş yerinede iletişim numaralı bıraktım. Paranın sahibi gelirse benimle iletişime geçmelerini istedim. Aradan geçen 3 ay gibi süre sonra paranın sahibi olan Muharrem Öztürk bana ulaştı. Parasının Zabıta Müdürlüğünde olduğunu belirterek, Muharrem Öztürk’ün parasını Zabıta Müdürlüğünden teslim ettik." dedi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 17:08