Çatışmanın arasında kalan toptancı silahla vuruldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde silahlı kavganın arasında kalan bir kişi yaralandı. Sungurlu’da çıkan silahlı kavgada tesadüfen orada olan gıda toptancısı omzundan vurularak yaralandı.

Başpınar Mahallesi Sağlık Ocağı yanında meydana gelen olayda, iddalara göre iki gurup arasında silahlı kavga yaşandı. Bu sırada tesadüfen olay yerinde aracında oturan İsmal Ş. camdan giren kurşunla omzundan yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İsmal Ş.’ye ilk müdahale sağlık ocağında bulunan doktor ve hemşireler yaparken, yaralı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanes’ne kaldırılarak tedav altına alındı.

Polis olaydan sonra kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 19:15