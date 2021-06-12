‘Çocuk Koruma Mobil Ekipleri’ iş başında

FATİH BATTAR

Sungurlu'da çocuk işçiliğin önüne geçebilmek ve çocukları sokaklardan korumak için kurulan 'Çocuk Koruma Mobil Ekipleri’ sokak çalışmalarını sürdürüyor.

Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinin katılımıyla oluşturulan “Çocuk Koruma Mobil Ekipleri ” sokak çalışması yaptı.

Devam eden çalışmalarla sokakta çalışan ve çalıştırılan çocukların sokağın olumsuz risklerinden korunması için koruyucu önleyici çalışma yapmak ve çocukların kötü koşullarda sokakta çalışmasını ve çalıştırılmasının önlenmesi hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021, 20:15