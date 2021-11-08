Çorum'da acı olay: Salıncak ipiyle boğuldu

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çiçekli Köyü'nde meydana gelen acı olayda 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Evlerinin bahçesinde kurulu salıncakta oynarken bilinmeyen bir nedenden dolayı küçük kız çocuğu salıncağın ipinin boğazına dolanması sonucu yaşamını yitirdi.

Salıncağın ipi, dengesini kaybederek yere düşen küçük kızın boğazına dolandı. Bir süre sonra durumu fark eden Cemile G. isimli çocuğun ailesi ilk müdahaleyle birlikte durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Küçük kız çocuğu olay yerine gelen ekiplerin yapmış olduğu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz olayla ilgili soruşturma sürüyor.