Çorumlu eski futbolcu hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Sungurlu Çelikspor eski futbolcularından Güven Özkan yaşamını yitirdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kastamonu'nun Abana ilçesinde ikamet eden, Sungurlu Belediyesi’nden emekli eski nikah memurlarından merhum Şevket Özkan'nın oğlu, eski Sungurlu Çelikspor oyuncularından Güven Özkan, bugün hayata gözlerini yumdu.

Merhumun cenazesi bugün Kastamonu’nun Abana ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.