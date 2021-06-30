Çorumlu işadamı Özbekistan’da 'Yılın işadamı' seçildi

Baktat markasıyla Avrupa’da dev bir gıda dağıtım zinciri oluşturan Sungurlulu Baklan kardeşlerden Ali Baklan, İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 17. kez gerçekleştirilen “İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni”nde, “Özbekistan’da Yılın İşadamı” ödülünü aldı.

Aynı zamanda Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu olan Ali Baklan’a ödülünü, Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişar Agzamhocayev verdi.

Ali Baklan, Büyükelçi Agzamhocayev ile İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy’a teşekkür ederken, diğer kategorilerde ödül alanları da kutladı.

Ali Baklan, yaptığı açıklamada, “İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ve bu sene 17. kez gerçekleştirilen İpekyolu Yılın Altın Adamları ödül töreninde, ‘Özbekistan’da Yılın İşadamı’ olarak seçilmekten ve ödüle layık görülmekten dolayı mutluyum. İstanbul’da gerçekleştirilen törende, ödülümü Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Alişar Agzamhocayev’dan almış olmak beni ayrıca memnun etti. Sayın Büyükelçime, İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy’a teşekkür ediyor, Türk Dünyasına katkıları nedeniyle diğer kategorilerde ödül alanları da tebrik ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 12:19