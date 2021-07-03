Çorumlu polis memuru canına kıydı

Ankara'da görev yapan Çorumlu polis memuru Ali Darbaz, dün görevi sırasında beylik silahıyla yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre polis memuru Ali Darbaz, girdiği bunalım sonucu beylik silahıyla kafasına bir el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Darbaz, hemen hastaneye kaldırıldı. Darbaz, kaldırıldığı hastanede doktorlarına bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Muratkolu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen polis memurunun bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

HAKİMİYET, merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.