Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje çıktı

Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Sungurlu’dan Ankara istikametine gitmekte olan Ceylan Y. İdaresindeki 06 BY 3791 plakalı araç bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

Meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde yolcu olarak bulunan Abdullah Y. İle Nezaket Y. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesin kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan ailenin bir yakınlarının düğününe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.