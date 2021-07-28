Emekli polis memuru kazada hayatını kaybetti

Çorum’da bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır dört kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Sungurlu Karayolu Kalehisar Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan emekli polis İsmail Naci Başer’in kullandığı 16 NB 998 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Celal Öztürk (80) idaresindeki 20 H 0283 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile traktör ortadan ikiye ayrılırken otomobil ise hurdaya döndü.

Kazanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye kaza kırım ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü emekli polis Başer, olay yerinde hayatını kaybederken 1’ ağır dört kişide yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkartılan Havva Işık, Bilge Buse Başer (19), Gönül Şeker (45) ve traktör sürücüsü Celal Öztürk, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden emekli polis İsmail Naci Başer, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemeleri sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 18:28