‘Engelliler toplumsal sorumluluğumuz’

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Şahiner mesajında, ”Engelli olmak bireysel bir sorun olmayıp sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Engelli vatandaşlarımıza farklılıklarını hissettirmeden normal hayat standardını temin etmek ancak toplumsal duyarlılıkla mümkündür. Sosyal hayatta engellilere sağlanan imkân ve kolaylıklar, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla beraber; insana verilen değer ve önemin belirgin yansımalarıdır. Diğer bir ifadeyle, engellilere gösterilen anlayış ve hoşgörü, uygar bir toplum kimliği kazanmada etkin bir rol oynamaktadır.

Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak, insanlık görevimiz olduğu gibi önemli toplumsal sorumluluklarımızdandır.

Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor ve bu haftanın engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda hassasiyetin ve bilincin artmasına vasıta olması temennisiyle, Engelliler Haftasını kutlarken; onları sevgiyle kucaklayarak ailelerine ve tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, yaşam sevinci dolu günler temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 18:44