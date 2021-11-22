Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Şahiner, hükümetin ülkenin ciğerlerine kadar işleyen ekonomik krizi görmezden gelmeye devam ettiğini, uydurdukları ‘her şey yolunda’ sloganı ile de vatandaşa şirin görünmeye çalıştığını ifade etti.

Şahiner, hükumetin her fırsatta ‘biz iktidara gelmeden önce bu ülkede kuyruklar vardı’ sözlerini eleştirerek, “Un’un torbası olmuş 320 lira, benzin, mazot, LPG almış başını gidiyor. Eskiden kuyruk vardı ama paramız değerliydi. Şimdi de bakın her köşede kuruş hesabı yapan vatandaşlarımızın oluşturduğu kuyruklar var ve paramız pul olmuş, değersizleşmiş durumda.” dedi.

Başkan Şahiner, “Mevcut hükumetin beceriksizliği yüzünden yaşanan ekonomik sıkıntıların sonucu olarak, özellikle ayçiçeği yağına peş peşe yaşanan zam yağmurları, vatandaşların internetten araştırarak ucuz yağ siparişi verdiği bir dönemde yaşar olduk. Yakında ekmeği de internetten sipariş vermeyiz inşallah.”şeklinde kaydetti.

“Esnaf iflasın eşiğinde, dolar dizginlenemiyor kısaca bu kış kimse ısınamayacak” diyen Başkan Şahiner, “Malum kış ayı geldi, insanlar evlerinde doğalgazı açtı. Ama korkuyor evdekiler fazla yakmaya. İnsanlar, şimdiden gelecek olan doğal gaz faturasını düşünmeye başladı. Vatandaşları, bu kış faturalar felaket şekilde zorlayacak. Bu kış ısınamayacak insanlar” dedi.

Akaryakıt ürünlerinin fiyatlarındaki artış nedeni ile ülkede araç kullanımının artık lüks duruma geldiğini belirten Şahiner, “Kapında araban var, depoda yakıt yok. Benzin istasyonlarında yakıt var. Cebinde yakıt alacak paran yok. Ülke uçuyor. Ama hükumetin söz verdiği gibi değil kapılmış bir ekonomik fırtınaya oradan oraya şuursuzca uçuyor. İşsizlerin özellikle de gençlerin İŞKUR kapılarında oluşturdukları kuyruklar bizleri derinden yaralıyor. Kömürün tonu olmuş 3 bin 500, un’un torbası 320 lira. Yağ almış başını gidiyor. İŞKUR önünde kuyruk var bu insanlara işte verilmiyor.”ifadelerini kullandı.

“Mevcut hükumet artık bu işi götüremez hale geldi” diyen Şahiner, “Vatandaş her gün televizyonlarda, haberlerde palavra dinlemekten bıktı, usandı. Yaptık, ettik. Yapacağız, edeceğiz. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Artık bu ülkenin işini bilen güçlü, istikrarlı kadrolara ihtiyacı var.”ifadelerini kullandı.

Devlet memuru ve bürokrat olduğunu unutup, hükümetin İl ve ilçe başkanı gibi çalışanlar olduğunu belirten ve ‘köprüden önceki son çıkıştasınız’ diyen Şahiner açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Yıllarca bu ülkede baskı, hukuksuzluk, haksızlık yapıldı. Unuttuk mu sanıyorsunuz? Gün az kaldı, hesabını sizde vereceksiniz. Arkanızı dayadığınız, dağ diye gördüğünüz güç yıkıldı, altında kalacaksınız. Aklınızı başınıza alın, almazsanız aklınız da sizi yok edecek. O güvendiğiniz dağ, yandı, bitti, kül oldu. Hiç kimse unutmasın ki, bu düzen elbet değişecek. Milletimizin verdiği yetkiye dayanarak bütün engelleri aşmaya devam edeceğiz. Bu necip milletin hakkını, hukukunu kimsenin tekeline bırakmayacağız.” (Haber Merkezi)