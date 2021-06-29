Eve giren yılan korkuttu

Sungurlu’da bir evin içerisine giren bir buçuk metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay mahallesinde bir vatandaş evin içerisinde yılan girdiğini fark etti. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı.

Evin bahçesini tarayan ekipler, 10 dakika süren aramanın ardından yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yılanı yakalamayı başardı. Ev sahibi kısa süre içerisinde olay yerine gelip yılanı yakalayan itfaiye ekibine teşekkür etti.