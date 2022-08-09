Fabrikalarının temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atacak

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB) kurulacak olan Barut, Fişek ve Kapsül fabrikalarının temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atacak.

13 Ağustos’ta Çorum’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte düzenlenecek törenle Sungurlu’da kurulacak olan Barut, Fişek ve Kapsül fabrikalarının temelini OSB’ye canlı bağlanarak atacak.

Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, MKE AŞ ile yapılan sözleşmenin ardından OSB’de fabrikanın temel çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, 13 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fabrikalarının temelini atacağını ifade etti.