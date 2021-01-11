Sungurlu'da bir çok işletmede garsonluk yapan Yusuf Ergişi, genç yaşta kalbine yenik düştü. Geçirdiği ani kalp krizi sonucu fenalaşan Ergişi, yakınları tarafından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Erçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi.

Ergişi, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

39 yaşında hayatını kaybeden Ergişi'nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 13:29