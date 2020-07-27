İmamoğlu’ndan Sungurlu’ya selam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve Yardımcısı Osman Çayak, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Dursun Kanmış ve Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen de bulundu.

Sungurlu Belediyesi’nin çalışmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülmesi planlanan çalışmaların konuşulduğu ziyarette Başkan Abdulkadir Şahiner, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini, belediyeler arası diyaloğun kendilerini çok mutlu edeceğini belirterek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörünü Bülent Akköse ve Yardımcısı Osman Çayak’ı Belediyemizde ağırlamaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Kendileriyle Belediyemizin çalışmaları ve İBB ile koordineli yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, sevdiğimiz ve ilgiyle takip ettiğimiz bir başkanımızdır. Belediyeler arası diyolog ve işbirliği bizleri mutlu ettiği kadar heyecanlandırmakta da. Güzel çalışmaların birlikte yürütüleceğine eminiz.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını getirdiklerini belirten Akköse ise, "Sungurlu’da olmaktan çok mutlu olduk. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Başkanımız Abdulkadir Şahiner’e ve Sungurlu halkına selamlarını getirdik. Sayın Başkanımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.