İYİ Partililer kahvaltıda buluştu

İyi Parti İlçe Teşkilatı ile kahvaltıda bir araya gelen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Makam, mevki hepsi gelip geçici. Biz her şeyden önce arkadaşız, dostuz. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

Mesire Kafede düzenlenen kahvaltı programına Abdülkadir Şahiner, hayırsever işadamı Rafet Bekmezci, belediye meclis üyeleri, İl genel meclis üyesi ve İYİ parti ilçe teşkilatında çeşitli kademelerinde görev alanlar vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkanımız Abdulkadir Şahiner, “1,5 sene zor bir süreçten geçtik. Pandemi denen illet ülkemizin başına bela oldu. Tabi gönül istiyor ki her zaman beraber olalım. Ne yazık ki bir birimizden koptuk, birbirimizden uzaklaştık. Birbirimizi özledik ve dedik ki Cumartesi günü dostlarımızla bir araya gelelim. Sizlerde bizleri kırmayıp davetimizi geri çevirmediniz” diye konuştu

'Bu süreçte belediye olarak hiçbir zaman çalışmamızdan hız kesmedik' diyen Şahiner, “Devlet daha maske dağıtamazken biz belediye olarak tüm Sungurlu halkına, onu bırakın diğer çevre ilçelere maske yardımında bulunduk. Ekiplerimiz bir fiil çalışmaya devam etti. Zaman zaman ekiplerimizden koranaya yakalanan arkadaşlarımız olsa da, gece gündüz demeden Sungurlu’ya hizmet etmekten geri durmadık” şeklinde konuştu

“8 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI YAPTIK”

Şahiner konuşmasına şöyle devam etti; “Her zaman dediğimiz şu, Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Aramıza fitne, fesat, şeytanlık girmesin. Bu süreçte belediye olarak 8 bin aileye, bizzat kapılarına giderek gıda yarımında bulunduk. Bu süreçte en büyük desteği Sungurlu hemşehrilerimiz verdi. İstanbul’a bir haber yolladık. Dedik ki Sungurlulu hemşehrilerimize bu konuda destek olun. İnanın belediyemizin bütçesinden bir kuruş çıkmadan 8 bin koliyi Sungurlulu işadamlarımız desteği ile kimseyi ayırt etmeden, kim talepte bulunduysa ekiplerimiz kapılarına ulaştırdı.

"FİTNE VE FESAT SUNGURLU’DA KOL GEZİYOR”

Allah birliğimizi daim etsin. Ben her zaman şunu söyledim. Fitne, fesat Sungurlu’da kol geziyor. Biz yaşanabilir bir Sungurlu istiyoruz. Bunu da sizlerin desteği ile yapacağız. Sungurlu’nun huzurunu kimsenin bozmaya hakkı yok. Belediyemiz hakkında olmadık kelimeler çıkarıyorlar ve utançlarından kafalarını kaldıramıyorlar. Bizi, her zaman bu belediye çalışamasın, bu belediye hizmet edemesinle ölçmeye çalıştılar. Sizlerin desteği, bize en büyük güç oldu.

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece bizim başaramayacağımız hiçbir şey olamaz. Her zaman alnımız ak gezdik. Allah bizi utandıracağımız işlerden uzak tutsun. Bir gün sizin kafanızı biz yere eğdirirsek, o zaman biz adam değiliz. Makam, mevki hepsi gelip geçici. Biz her şeyden önce arkadaşız, dostuz. Biz büyük bir aileyiz”



