Karanatinada olması gereken şahıs kontrol noktasında yakalandı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde karantina kuralını ihlal ederek işlem yaptırmak için İlçe Kaymakamlığına giden şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaymakamlık binası girişinde HES kodu uygulamasına takılan yaşlı adamın ikametgahında karantinada olması gerektiği belirlendi.

Emniyet görevlileri tarafından yaşlı adama 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanırken kalan karantina süresini tamamlaması için Kredi ve yurtlar kurumuna gönderildiği öğrenildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 19:50