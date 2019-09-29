Kaya'dan destek istediler

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Akkaş, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’dan ilçenin ekonomik olarak kalkınması için OSB, baraj ve fakülte için destek istedi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, beraberinde AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı ile yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri Alaettin Tosundereoğlu, Mehmet Kaplan, Gençlik Kolları Başkanı Rıfat Sarıyerli, Kadın Kolları ve partililerle TSO Başkanı Behiç Akkaş’ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Behiç Akkaş, TSO’nun çalışmaları hakkında bilgi verdiği Milletvekili Oğuzhan Kaya’dan, ilçenin ekonomik olarak gelişmesi için yapılması gerekenleri anlatarak, destek istedi. Akkaş, Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) doğalgaz bağlanması, ilçeye ziraat fakültesi kazandırılması ve Kırankışla Barajının biran önce yapılarak faaliyete geçmesini istedi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kırankışla Barajının bu yıl bitmeden ihalesinin yapılacağını belirterek, OSB’ye doğalgaz bağlanması için bakanlıkla görüşeceğini ve Sungurlu’ya bir fakülte açmayı planladıklarını kaydetti. Kaya, ayrıca devlet hastanesinin diş doktoru ihtiyacının giderileceği sözünü de verdi.



TSO Meclis Başkanı Alp Eren Akel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muammer Çuhacı ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette ilçe ekonomisi üzerine istişarelerde bulunuldu.

TSO Başkanı Behiç Akkaş, ziyaretlerinde dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve beraberindeki heyete teşekkür etti. (Sungurlu Gazetesi)