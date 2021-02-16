Kaza yapan sporculara araç tahsis etti

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bugün sabah saatlerinde Delice yakınlarında otobüsleri devrilen Fatsa Belediyespor oyuncularına araç tahsis etti.

Kazanın yaşandığını haber alır almaz İtfaiye ekipleri ile irtibata geçen ve olayı yakından takip eden Şahiner, 31 kişilik sporcu kadrosuna ve teknik heyete geçmiş olsun dileklerini iletti. İtfaiye müdürlüğü ekipleri de gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra sporcuları alması için Belediye Başkanlığı'na ait bir araç olay yerine gitti. Kazazede sporcuların ihtiyaçları karşılanarak sporcuların talepleri üzerine Kırıkkale'ye yola çıktılar.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şahiner" Kazayı duyar duymaz harekete geçtik. Çok şükür kimseye zarar gelmemiş. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık ve gereken neyse yaptık. İnşallah sağ salim memleketlerine ulaşırlar." dedi

Fatsa Belediyesporlu oyuncular ise yaşanılan kaza sonrası kendilerini yalnız bırakmayan Abdulkadir Şahiner'e teşekkürlerini ilettiler.