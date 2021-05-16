Kazaen kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Sungurlu'da kazaen tabancayla kendini vurarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Kaledere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tabancayla oynayan Bayram Kolcu (57) silahın kazaen ateş alması sonucu yaralandı.
Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kolcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Kolcu’nun yakınları ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(İHA)Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021, 16:29