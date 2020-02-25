Kentpark'a kafeterya, şehir parkına nikah salonu yapılacak

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Kentpark'a kafeterya yaptıracağını ve şehir parkının yanında bulunan eski binaya nikah solunu yapacaklarının müjdesini verdi.

Sunguroğlu Mahallesi Kentpark içerisinde yaklaşık 600 metrekare inşaat alanına sahip bir adet kafeterya yapacaklarını söyleyen Başkan Şahiner, “İhalemiz yayınlandı. Mayıs ayı içerisinde inşallah Sungurlulu hemşehrilerimizi hizmetine girecektir” dedi.

Şehir parkının yanında bulunan eski binanın tadilatını yaptıklarını belirten Başkan Şahiner, “Sungurlu’da düğün salonu sıkıntımız var. Buraya çok güzel, Sungurlu’ya yakışır bir şekilde Nikah Salonu yapacağız. Sungurlu’ya modern bir nikah salonu kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Spor bakanının 31 Mart seçimlerinden önce geldiği Sungurlu'da, ilçe halkına yüzme havuzu ve spor tesisi sözü verdiğini hatırlatan Başkan Şahiner, "Bakanımız Sungurlulara verdiği sözü tutarsa, Akçalı dediğimiz alanda yaklaşık 20 dönüme yakın bir yeri tahsis edeceğiz. Yerini vereceğimiz gibi aracını, gerecini de ben vereceğim. Hafriyatını ben yapacağım. İnşallah verilen söz tutulur da Sungurlu’ya yüzme havuzu ve spor tesisi kazandırılır” ifadelerini kullandı.