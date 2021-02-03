Kooperatif kurmak isteyen kadınlara destek sözü

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, Boğazkale İlçe Başkanı Ömer Tanışık, Merkez İlçe Sekreteri Mustafa Tansel Küçüker ve Kadın Kollarından oluşan heyet, Sungurlu Belediyesi’ni ziyaret etti.

Çeşitli proje ve programların planlaması için Sungurlu Belediyesi’nde yapılan toplantıya Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Dursun Kanmış, Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce, Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, Belediye Başkanı’nın eşi Vildan Şahiner, Başkan Yardımcılarının eşleri Önay Sezen, Medine Dağaşan, İYİ Parti Sungurlu İlçe Kadın Kolları Sorumlusu Birgül Yılmaz, İlçe Başkanı’nın eşi Gülhan Kanmış ve çok sayıda partili kadın katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorumlu kadınların kooperatif kurmaları için gerekli tüm desteğin verileceğini söylerken, kadınların toplumdaki yeri ve önemi, sosyal katkıları gibi konular ve Sungurlu Belediyesi’nin sokak hayvanları konusunda üstlendiği vizyon ve çalışmalar görüşüldü.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, toplantıya katılım sağlayanlara teşekkür ederek, “Bugün burada bir arada olmamızı, ilçemiz ve ilimiz adına her alanda yapacaklarımızı ve yapabileceklerimizi konuşmamızı, bizlerin ve partimizin bu ülke için yapacaklarının teminatı olarak görebiliriz. Bizler üreteceğiz, çalışacağız ve önce kendi çevremizden başlayarak tüm ülkemizi iyileştireceğiz. Sungurlu Belediyesi olarak bizler her alanda varlığımızı ve çabamızı ortaya koyduk. Sizler yeter ki biz bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz diye bize gelin. Biz her türlü desteği sağlamaya hazırız. Zaman ve mekan farketmez. Hepimiz hemşehriyiz, bu toprakların evladıyız. Ne yapılması gerekiyorsa her zaman olduğu gibi yapmaya hazırız." diye konuştu.