Lastiği patlayan araç takla attı: 5 kişi yaralandı

Çorum’da içinde 10 kişinin bulunduğu aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 34. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara’dan Çorum istikametine seyir halindeki E.Ç.(31)’nin kullandığı araç Kalehisar Köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan S.A.(34), R.A.(36), P.A.(38) ve Y.P.(28), yaralandı. Kazayı yaralanmadan atlatan diğer beş kişinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)