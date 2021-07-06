Mahalleli istedi, başkan yaptı

Sungurlu ilçesi Hacettepe Mahallesi Tuz Gediği mevkiinde yaşayan kadınların, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’den bir ricası oldu.

Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce’yi arayarak Hacettepe Camii yanındaki parka çay içmeye davet eden mahalleli kadınlar, Sarıyüce'den parklarına bank istediler. Daha önce kamelyaların olduğunu ancak bazı kendini bilmezlerin kırıp yaktığını belirten kadınlar, “Pandemi nedeniyle evlerimizde çok bunaldık. Bu park bizim için çok önemli. Evlerimizden hava almak adına gelip oturduğumuz bir yer. Ancak çoğumuz yaşlıyız ve yere oturamıyoruz. Başkanımız inşallah bizleri kırmaz ve parkımıza bank gönderebilir.” diye isteklerini dile getirdiler.

Sarıyüce'nin, mahalleli kadınların talebini Başkan Abdulkadir Şahiner’e iletmesi üzerine Şehiner, talebin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Dün sabah itibarıyla parklarında bankları gören kadınlar, kendilerini kırmayıp en kısa sürede isteklerini yerine getiren Başkan Şahiner'e teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021, 18:09