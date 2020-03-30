Maliyetine meyve sebze satışı

Sungurlu Belediyesi, Cumartesi ve Perşembe Pazarının koronavirüs tedbirleri çerçevesince kapatılmasının ardından, vatandaşların menfaati için maliyet fiyatına, hem ucuz hem de taze sebze-meyve satışına başladı.

Çin'de ortaya çıkan 2019-nCoV adı verilen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan hıfzıssıhha kararıyla Perşembe ve Cumartesi Pazarı kapatılmıştı. Sungurlu Belediyesi vatandaşların menfaati ve ucuz ve taze sebze-meyve almaları için girişimde bulundu.

“HAFTADA 3 GÜN SATIŞ YAPILACAK”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir takım kararlar alınmış, alınan kararlar neticesinde ilçemizde kurulan Perşembe ve Cumartesi Pazarları kapatılmıştı. Vatandaşlarımızın menfaati ve ucuz taze sebze-meyve almaları için Belediye olarak gerekli girişimlerimizi tamamladık. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, Cumartesi Pazarı’nda Belediyemiz tarafından, hiçbir kar gözetmeden, maliyetine ucuz ve taze sebze-meyve satışı yapılacaktır. Her vatandaşımız en fazla 1 kilo alabilecek” dedi.

Kurulan tezgahta zabıtalar eşliğinde vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun olarak alışveriş yapıyorlar.

(İHA)