Minik Asenat yaşam savaşı veriyor

Sungurlu’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçan garaj çatısının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan 2,5 yaşındaki Asenat’ın tedavisi sürüyor.
30 Kasım tarihinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı Arifegazili köyünde bir evin garaj çatısı uçtu. Uçan çatı, dışarıda bulunan 2,5 yaşındaki Asenat Uzan’ın üzerine düştü.
Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Önce Sungurlu Devlet Hastanesi’ne ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen minik Asenat’ın tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor. (Sungurlu'nun sesi)Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 23:27