Okulda turşu yaptılar

Çorum'un Sungurlu İlçesi'ndeki Alembeyli Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencileri turşu kurma heyecanını yaşadı.



Öğrenciler kış hazırları kapsamında turşu kurmayı öğrendiklerini belirtirken, sınıf içerisinde salatalık, biber, havuç, lahana, maydanoz, sirke, limon tuzu ile hazırladıkları turşuları kavanozlara yerleştirdiler. Öğrencilerden Emre Taner "Önümüz kış mevsimi ve biz de arkadaşlarımız ile beraber turşu kurmaya karar verdik. Sınıfımıza getirdiğimiz malzemeleri inceledik. Önce ellerimizi güzelce yıkayarak kendi ellerimizle yaptığımız turşularımızı heyecanla kavanozların içine koyduk. Öğretmenimiz kavanozun içine sarımsak ekledi ve turşumuzu tamamladık. Artık turşunun nasıl kurulduğunu öğrenmiş olduk. Evde küçük bir kavanoza turşu kurabilir büyüklerimize yardım edebiliriz. Yaptığımız bu turşuların olmasını ve paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.



Fen Bilimleri öğretmeni Gülsüm Alagözoğlu'da, "Öğrencilerin bu faaliyeti yaparken hem öğrendiler hem eğlendiler hem de kendi kendilerine bir iş yapabilmenin mutluluğunu yaşadılar. Öğrencilerimiz ben yapamam tedirginliği yaşıyor. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin kendilerine özgüvenleri gelmiş oluyor ve becerileri ortaya çıkmış oluyor. Öğrencilere güvenmeli, onlara sorumluluk ve görevler vermeliyiz. Onları bu şekilde hayata hazırlamış oluruz.” şeklinde konuştu.

(İHA)