Şahiner'den hastane nöbetine tam destek

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İyi Parti İİ Teşkilatı’nın eski hastanenin yeniden açılması için başlattığı nöbet kampanyasını desteklediklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yalan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, her şey daha kötü olmadan biran evvel bu hastanenin hizmete açılması gerektiğini söyledi.

Çorum genelinde artan Covid-19 vakaları ile hasta sayısındaki artış nedeniyle hastalar ilçelere gönderiliyor diyen Başkan Şahiner, "Eski devlet hastanesini faaliyete geçirmek yerine ilçelere gönderilmesi kabul edilebilir değil. İlçelerde ki hasta sayısı da zaten olması gerektiğinden daha fazla. Bu yüzden bu hastanenin açılması elzem hale gelmiştir. Onlarca günahsız insan ölmeden Çorum halkının mağduriyetini giderin " dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 19:14