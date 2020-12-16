Şahiner'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Şahiner, yaptığı açıklamada, “Millet İttifakı ortağımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Belediye Başkanlığımız ve hastalığım süresince desteklerini her zaman hissettiren Sayın Genel Başkana teşekkürlerimi ilettim. Millet İttifakı Belediyeleri olarak ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.”dedi.