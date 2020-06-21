 Şahiner, şehit babaların "Babalar Günü'nü" unutmadı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, babalar gününde vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit babaları unutmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, şehit babaları ziyaret ederek Şahiner'in selamlarını iletti, çiçek ve çikolata hediye etti.

Şahiner,” Vatan uğruna evlatlarını feda eden koca çınarlarımız, şehitlerimizin emaneti saygıdeğer babalarımız. Bizler, evlat hasretinizi telafi edemeyiz belki ama evlatlarınız için ellerinizi öper, kucak dolusu sevgi ve saygımızı sunarız. Yalnız değilsiniz, bizler de sizin evlatlarınız olarak emrinize amadeyiz. Babalar gününüzü en içten dileklerimle kutlar, hürmetlerimi sunarım.” dedi