Sebze yüklü kamyon devrildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, orta refüje devrildi. Kaza sonrası sebzeler yola saçıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 6. Kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 05 LG 429 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Meydana gelen kazada kamyonda bulunan sebzeler yola saçılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kazada yola saçılan sebzeler toplanarak başka bir kamyona yüklenirken, kaza yapan araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

(İHA)