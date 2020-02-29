Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 36 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vatandaşlar, Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar'ın çağrısı üzerine köy camisinde bir araya geldi. Öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için dua edildi.

Yadigar, şehitler için Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Vatandaşları şehitler için dua etmeye davet eden Yadigar, "İdlib'de Esed rejiminin hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz için gıyabi cenaze kıldık. Cuma günü de mevlit programımız olacak. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.