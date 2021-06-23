Sezonun ilk ekmeklik buğdayı borsada satıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili ve Güvendik köylerinde hasadı yapılan ekmeklik buğdaylar ticaret borsasında satışa çıkarıldı.

İnegazili köyünden Satıa Pekpak’a ait 4 ton ekmeklik buğday 2,496 TL ye Çavuşoğulları Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti, Güvendik köyünden Mehmet Ali Güvenoğlu’na ait 4 ton ekmeklik buğday 2,492 TL’ye Koçoğulları San. Tic. Ltd. Şti. Satın aldı.

Sungurlu Ticaret Borsası Başkan Mustafa Kürbüz, "Bu vesileyle 2020-2021 hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, hasat sezonumuzun bereketli olmasını, kazancımızın bereketli ve Rabbimizin razı olduğu yerlerde ve işlerde harcamamızı nasip etmesini dilerim" dedi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021, 11:11