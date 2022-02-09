‘Su sorununun çözümü için somut adımlar atılmalı’

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, AK Parti Çorum Milletvekillerine çağrıda bulunarak, “Sungurlu’da bu yaz su sıkıntısı hat safhada olacak. Artık somut adımlar atılması gerekiyor” dedi.

Göreve geldiği 2014 yılı itibariyle Salman Köyü’nde 9 su kuyusu bulunduğunu, 8 senede Salman Köyü, Akçalı ve şehir merkezine 13 kuyu daha açtıklarını belirten Başkan Şahiner, “Yeraltı su kaynaklarının tükenme noktasına geldiğinden dolayı su sıkıntısı hat safhaya ulaşmıştır. Bunun tek çaresi Kırankışla ve Diği göletlerinin bir an önce bitirilmesidir.” dedi.

‘53 KM’DEN ÇORUM’A SU GETİRENLER, 6 KM’DEN SUNGURLU’YA SU GETİRİLMESİNE İZİN VERMEDİ’

Aynı zamanda Sungurlu’nun 50 yıllık su ve kanalizasyon alt yapısını kullandığını söyleyen Başkan Şahiner, “Tükenme noktasına gelen su kaynakları asbest borularla sağlandığı gibi, %70 oranında da kaçağa gidiyor. Projeleri bittiği halde, defalarca AK Parti Milletvekillerine söylememize rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Biz de 6 kilometre mesafede bulunan Evci Göleti’nden su verilmesini istedik. 53 kilometre mesafeden Çorum’a su getiren zihniyet, 6 kilometre mesafeden Sungurlu’ya su verilmesine izin vermedi.” diye konuştu.

‘VALİLİK BAŞVURUMUZU RET ETTİ’

“Salman Köyü ve civar köylerde pancar ekildiğinden dolayı burada su kaynaklarında tükenme meydana geldi” diyen Başkan Şahiner, buralarda pancar ekilmemesi, ekimin durdurulması hususunda Çorum Valiliğine başvuruda bulunduklarını, ancak başvurunun ret edildiğini kaydetti.

‘SUNGURLU HEPİMİZİN’

“Bu yaz su sıkıntısı hat safhada olacak ve Sungurlu halkı mağdur olacaktır.” diyen Başkan Şahiner, “Bu konuları defalarca gündeme getirmemize rağmen hala duyarsız kalınıyor. Ben bunu Sungurlu halkına duyurmak mecburiyetindeyim. Bu sıkıntıların tüm sorumlusu, çağrılarımızı kulak ardı eden yetkililerdir. Sabrımız kalmadı, artık somut adımlar atılmasını istiyoruz. Gerekli kamuoyunun oluşturulması için halkımızdan rica ediyorum. Sungurlu hepimizin.” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)