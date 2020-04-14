Sungurlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sungurlu Belediyesi, düzenli periyotlar ile yiyecek ve mama bırakarak beslediği sokak hayvanlarını korona virüs salgını sürecinde de unutmadı.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, temin edilen mamaları belirlenen noktalara bırakarak sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.

Sosyal belediyeciliğin her alanda aktif olarak yürütüldüğünü ifade eden Sakine Sarıyüce," İnsanların evlerinde kalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Sürekli olarak mama ve yiyecek zaten belirli noktalara bırakıyorduk. Bu süreçte her zamankinden fazla mama bırakarak aç kalmamaları için çaba gösteriyoruz. Aç kalıp saldırganlık göstermesinler diye bütün hassasiyetimiz" dedi.

(İHA)