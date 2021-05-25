Sungurlu Belediyesi’nden esnafa nakdi yardım

Sungurlu Belediyesi, pandemi sebebiyle iş yerleri kapalı olan esnaflara ikinci kez nakit yardımında bulundu.

Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen esnaflarla bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, Başkan Abdulkadir Şahiner’in selamlarını ileterek ödemeler hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle iş yerleri kapalı olan kıraathane, çay ocağı, internet kafe ve düğün salonu işletmecilerinin her birinin hesabına 1000'er lira yatacağının haberini veren Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, “Başkanımız şehir dışı programı dolasıyla aramızda bulunamadı. Ancak sizlere çok selamını iletti. Her zaman olduğu gibi yine esnafımızın yanında olmalıyız diyerek daha önce yapılan yardımları yinelemek istedi. Belediye meclisinde tekrar görüşerek oybirliğiyle karara bağladık. İnşallah bu zor süreçler bir an önce geride kalır ve dükkânlarınızı açabilirsiniz. Rabbim hepinize sabır ve kolaylık versin.” dedi.

Toplantıya katılan esnaf, teşekkür etmek adına Başkan Şahiner'e ulaştırması için Sezen’e çiçek takdim ederken; Başkan Erdal Kolaylı da, "Bizleri ikinci kez sevindiren ve bu zor süreçte yalnız bırakmayarak varlığını hissettiren Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Süreç uzadıkça karşılaştığımız sorunlar da artıyor. Bir nebze de olsa ilaç olacak bu yardım esnafımızı çok memnun etti." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021, 20:00