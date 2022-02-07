'Sungurlu hala Çorum'un en büyük ilçesidir'

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Çiftlik Mahallesi’nin köy statüsünde gösterildiğini söyleyerek, Sungurlu’nun hala Çorum’un en büyük ilçesi olduğunu ifade etti.

TÜİK, 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Osmancık ilçe merkezi nüfusu 30 bin 781, Sungurlu ilçe merkezi nüfusu 30 bin 456 olarak açıklanmıştı. Açıklanan verilere göre İlçe merkez nüfusu bakımından Osmancık, Çorum’un en büyük ilçesi olarak gösterilmişti.

Sungurlu’ya bağlı Çiftlik Köyü, 2020 yılının Eylül ayında yapılan referandumla ilçe merkezine bağlandı. TÜİK, 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Çiftlik Köyü ilçeye bağlı mahalle değil köy olarak değerlendirdi.

Çiftlik’in mahalle olarak ilçe merkezine eklediğinde Sungurlu’nun merkez nüfusunun 32 bin 69 olduğunu söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Genel nüfus bakımından da 48 bin 028 kişi ile Sungurlu, nüfus bakımından Çorum’un en büyük ilçesi” olduğunu ifade etti.