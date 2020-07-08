'Sungurlu spor yatırımlarına kavuşacak'

EROL TAŞKAN

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Sungurlu'da düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sungurlu'ya yapacağı yatırımlar için son noktayı koydu. Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı arayan Kavuncu, Sungurlu'ya yapalacak yatırımların devam ettiğini canlı bağlantıyla duyurdu.

Çorum ve ilçelerine yapılacak spor yatırımlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan süreçte, "Erol Kavuncu Sungurlu'yu yaktı" başlığıyla yapılan haberler üzerine Sungurlu'da basın toplantısı düzenleme kararı alan Kavuncu, basın toplantısında Bakan Yardımcısı'nı telefon bağlantısı ile basın toplantısına dahil etti.

Sungurlu yatırımlarının engellenmesi gibi bir durumun söz konsu olmadığını, özellikle kendi şahsına yöneltilen suçlamaların haksız ve kasıtlı olduğunu kaydeden Kavuncu, sıra drışı bir basın toplantısına imza attı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in de dahil olduğu yatırım tartışmasında, son olarak Şahiner'in Milletvekili Ceylan'a güvendiğini, "diğer milletvekilinin aksine Sayın Ceylan sözünün eri bir insandır, sözünde duracağına inanıyorum." sözleriyle dile getirmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından hedef tahtasına konulan Kavuncu, İlçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı basın toplantısında süreci anlattı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Sungurlu yatırımlarının iptalinin söz konusu olmadığını, yapılması planlanan yüzme havuzu ve tribünlü güreş sahasıyla birlikte semt sahaları ve potaların yapılacağını söyledi.

Kavuncu basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Gençlik ve Spor Bakanlığımızca ilimize yapılacak spor yatırımları ile ilgili ve özellikle güzide ilçemiz "Sungurlu"ya yapılması planlanan spor yatırımları, son günlerde polemik, dedikodu konusu haline getirilmiştir.

Sungurlu'ya yapılması planlanan spor yatırımları olan, Yüzme havuzu ve Tribünlü Güreş Eğitim Salonu binalarımızın, şu veya bu sebepten dolayı yapılmayacağı, yapılmaktan vazgeçildiği, ve ayrıca bu yatırımların Sungurlu'muza gelmesine de bizim mani olduğumuz şeklinde, hiçbir gerçekliği, doğruluğu olmayan haberler üretilmiştir.

Söz konusu bu haberler, art niyetli, çarpıtma ve birilerinin "çamur at izi kalsın" anlayışına hizmet edecek şekilde, "bazı art niyetli kişi" ve "bir kısım basın" tarafından tamamen algı oluşturma çabalarından ibarettir.

Buradan tekrar ilan ediyoruz: Sungurlumuz'a sözümüz olan bu tesisler, Tribünlü Güreş Eğitim Salonu ve Yüzme Havuzumuz Sn. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun emirleri doğrultusunda, mutlaka yapılacaktır. Bu konuda hiçbir tereddüt söz konusu değildir.

Ayrıca, özellikle Sungurlumuz'a bu tesislerin kazandırılması hususunda, başlangıçtan itibaren ve en son, Gençlik ve Spor Bakanlığımızda Sayın Bakanımızın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantıda milletvekillerimiz ve il başkanımız ile birlikte, şahsımın, en büyük gayreti gösterenlerden birisi olduğumuz toplantıya katılan herkesin de malumudur.

Bizler ak kadrolar başta fedakar Sungurlu teşkilatımız olmak üzere; liderimiz dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde aziz milletimiz için, kadirşinas Sungurlumuz başta olmak üzere, bütün ilçeleriyle Çorum'umuz için, gece gündüz çalışmaya, doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.

Diğer taraftan özellikle belirtmek isteriz ki. bizim Ak Parti, ak kadrolar olarak "bizim tek muhatabımız", mensubu ve hizmetkarı olmaktan onur ve şeref duyduğumuz yüce Türk milleti, aziz milletimiz, ve özellikle de bu konuda tek muhalabımız kadirşinas Sungurlu halkı ve fedakâr Sungurlu teşkilatımızdır."





Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 20:05