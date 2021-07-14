Sungurlu yine sarsıldı!

FATİH BATTAR

Sungurlu'da geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen 4.2 ve 3.2 şiddetindeki depremin ardından 3 gün sonra sabah saatlerinde 2.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Çorum’da sabah 07.01 sularında merkez üssü Sungurlu Büyükincesu'da 2.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, 2.0 şiddetindeki deprem yerin 7.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Hafif şiddetli depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ama Sungurlu'da 3 gün arayla yaşanan depremler vatandaşları tedirgin etti.