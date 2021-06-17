Sungurlu Yüzme Havuzu ve GEM’e ilk kazma vuruldu

HALİL ÖZTÜRK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sungurlu’ya yaptırılacak olan Yüzme Havuzu ve Güreş Eğitim Merkezi için ilk kazma vuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonunda yapımına karar verilen yarı olimpik yüzme havuzu ile güreş eğitim merkezinin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapımcı firmalar yer teslimini yaptılar ve çalışmalara başladılar. Tesislerin yapılacağı arazide zemin etüdü ile çalışmalara başlayan firmaların önümüzdeki sene içinde iki tesisi yaparak Sungurlu’lu gençlerin hizmetine sunacaklar.

Özellikle güreş branşında çok zor şartlarda olmalarına karşın büyük başarılar kazanan Sungurlu’lu güreşçiler yeni tesisin yapılmasından sonra çok daha rahat ve modern bir ortamda çalışma imkanı bulacaklar.