'Sungurlu’da 3 yıl sonra herkes damacanayla gezecek'

FATİH BATTAR

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak su konusunda çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirterek; “Kırınkışla Barajı’ndan su tutulması halinde Salman köyünde su hattımız var. Su hattımızda barajın altında kalıyor. Bu konuyla ilgili Sungurlu büyük bir sıkıntı yaşıyor. Biz sularımızı yer altından tedarik ediyoruz. Eğer bu şekilde giderse Sungurlu’da 2 yada 3 yıl sonra herkes elinde damacana ile gezecek. Ben konuyu milletvekillerine de defalarca söyledim, Kırankışla Barajı’nın altına girmemiz lazım diye ama kimse dinlemiyor.” dedi

Sırf muhalif beleidye oldukları için su verilmediğini aktaran Şahiner; “Evci Barajı’ndan su istedik. Suyumuz olduğu halde sırf muhalif olduğumuz için oradan da su verilmiyor ve Sungurlu sıkıntı içerisinde. Açım ve net söylüyorum Sungurlu’da 2 yada 3 yıl içinde herkes damacanaya geçecek. Bunun vebali kimde. Biz her fırsatta söylüyoruz söylemeye de devam edeceğiz ama hiçbir ilerleme kaydedemiyoruz. Bizde bu ilin belediyesiyiz muhalif olabiliriz ama bizim de isteklerimizin dikkate alınmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.